Disney+: arriva il piano con pubblicità, ecco cosa cambia

Dal prossimo 1° novembre, Disney+ apporterà significative novità al suo servizio in Italia, introducendo un inedito piano di abbonamento con inserzioni pubblicitarie. Questa mossa arriva dopo il grande successo riscontrato con lo stesso tipo di offerta negli Stati Uniti, e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Disney+ per fornire ai consumatori europei più opzioni di abbonamento e una flessibilità senza precedenti.

Disney+ introduce il Piano Standard con pubblicità: un grande passo per la piattaforma

Il nuovo “Piano Standard con pubblicità”, che si aggiunge alle opzioni già esistenti di Piano Standard e Piano Premium, sarà disponibile non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Svizzera, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Jan Koeppen, Presidente di The Walt Disney Company EMEA, ha commentato: “Con l’introduzione del piano con pubblicità, segniamo una nuova tappa nella crescita di Disney+ in Italia, ampliando le opzioni a disposizione dei nostri clienti e offrendo nuove opportunità anche ai nostri partner pubblicitari globali. Disney+ si conferma come un punto di riferimento nel panorama dello streaming, garantendo un valore ineguagliabile e un’offerta di contenuti unica, dal cinema alle serie TV, all’interno di un’esperienza fluida e intuitiva.”

A partire dal 1° novembre, gli abbonati italiani avranno dunque a disposizione tre diverse opzioni per la sottoscrizione:

Disney+ Premium (precedentemente l’abbonamento standard)

Piano Standard

Piano Standard con pubblicità

Gli attuali abbonati Disney+ avranno la possibilità di mantenere il loro abbonamento, che sarà ribattezzato “Disney+ Premium”, o di scegliere uno dei nuovi piani al termine del loro ciclo di fatturazione.

Disney+ continua a essere una piattaforma di riferimento per gli amanti dell’intrattenimento di qualità. Con un’offerta che spazia dai grandi classici dell’animazione ai documentari, dalle commedie ai film di successo, passando per serie TV esclusive come “Only Murders in the Building”, “Grey’s Anatomy” e i pluripremiati “The Bear” e “The Mandalorian”, gli abbonati potranno godersi una varietà di contenuti ineguagliabile.

I clienti con un abbonamento attivo che decidono di mantenere il loro attuale piano saranno soggetti alla nuova tariffa a partire dalla prima data di fatturazione successiva al 6 dicembre 2023.