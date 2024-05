DISINTEGRATO IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ su eBay: DOPPIO SCONTO da 200€

Xiaomi è un’azienda premium, ormai, nell’ambito della produzione di smartphone e oggi, su Amazon, viene scontato due volte: 34% + 15€ con il coupon PSPRMAY24 per un prezzo totale di 365€ e 200€ risparmiati.

Maxi doppio sconto da 200€ sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ è uno smartphone Android di alto livello, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti in termini di imaging e prestazioni. Il suo display touchscreen da 6.67 pollici è tra i migliori della categoria, con una risoluzione di 2712×1220 pixel che garantisce immagini nitide e dettagliate.

Le funzionalità del Redmi Note 13 Pro+ sono complete e avanzate. Il modulo 5G consente un trasferimento dati rapido e una navigazione internet eccellente. La connettività è ulteriormente migliorata con il supporto per Wi-Fi e GPS, rendendo questo dispositivo estremamente versatile per ogni tipo di utilizzo.

Un punto di forza di questo smartphone è sicuramente la sua capacità multimediale. Con una fotocamera da 200 megapixel, il Redmi Note 13 Pro+ è in grado di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 16330×12247 pixel. Questo lo rende perfetto per chi desidera catturare ogni dettaglio con estrema precisione. Inoltre, il dispositivo permette di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel, offrendo una qualità video eccezionale.

Nonostante le sue potenti caratteristiche, il Redmi Note 13 Pro+ mantiene uno spessore di 8.9mm, rendendolo sottile e facile da maneggiare. Questo design compatto, unito alle sue prestazioni elevate, rende il Redmi Note 13 Pro+ un’opzione molto interessante per chi cerca uno smartphone che combini eleganza e potenza.

