DISINTEGRATO IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12C su Amazon

Xiaomi Redmi 12C si presenta come un’affascinante proposta nel panorama dei telefoni di fascia media, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il design è una combinazione di eleganza e resistenza, con un corpo in plastica robusta e bordi arrotondati che conferiscono un tocco di modernità.

Il dispositivo vanta un ampio display HD+ da 6,71 pollici, con una risoluzione nitida di 720 x 1650 pixel, che regala una piacevole esperienza visiva per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione online. Al cuore del Redmi 12C batte il processore MediaTek Helio G85, garanzia di prestazioni affidabili per le attività quotidiane.

La memoria non delude, con 4GB di RAM che assicurano un ottimo multitasking, mentre lo spazio di archiviazione interno, disponibile in varianti da 64GB o 128GB, offre ampio margine per conservare foto, video e app senza preoccupazioni. La fotocamera posteriore da 50MP cattura immagini di alta qualità, mentre quella anteriore da 5MP si rivela ideale per selfie luminosi e videochiamate nitide.

La batteria da 5.000 mAh offre un’autonomia eccezionale, consentendo di utilizzare il dispositivo per lunghe sessioni senza doversi preoccupare della ricarica. E quando è il momento di recuperare energia, la ricarica rapida da 18W garantisce un ritorno in azione rapido e efficiente. Il Redmi 12C è alimentato dal software Android 12 con l’interfaccia MIUI 13, che aggiunge una serie di funzionalità e personalizzazioni per arricchire l’esperienza utente.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 47% sullo Xiaomi Redmi 12C che viene venduto al costo finale d’acquisto di 104,90€.

