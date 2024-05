DISINTEGRATO il prezzo del realme C67: 66% di sconto su eBay, FOLLIA

realme è un’azienda nota per offrire prodotti di qualità a prezzi sempre molto accessibili e oggi, su eBay, è presente uno sconto in formato extra large del 66% sul suo C67 che viene venduto a 169,99€.

Il Realme C67 si distingue come uno smartphone entry-level che garantisce un eccellente rapporto qualità-prezzo. Con un processore Qualcomm Snapdragon 685, questo dispositivo offre prestazioni affidabili per le attività quotidiane, come la navigazione web, lo streaming video e i giochi occasionali. Grazie ai suoi 6GB di RAM e 128GB di storage, è in grado di gestire senza sforzo molteplici applicazioni e file multimediali.

Il design moderno del Realme C67, caratterizzato da bordi piatti e una finitura satinata e con uno spessore di soli 8,5mm e un peso di 190 grammi lo rende leggero e maneggevole, ideale per un utilizzo quotidiano senza ingombri. Il punto forte di questo dispositivo è il suo display FHD+ da 6,72 pollici con refresh rate di 90Hz, che assicura un’esperienza visiva fluida e nitida, perfetta per guardare video e giocare.

La batteria da 5000mAh del Realme C67 offre un’autonomia eccezionale, che dovrebbe durare facilmente un’intera giornata con un utilizzo intenso. Inoltre, il supporto alla ricarica rapida da 18W assicura di avere sempre il dispositivo pronto all’uso in poco tempo.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Realme C67 vanta una tripla fotocamera posteriore da 50MP+2MP+2MP, che consente di scattare foto di buona qualità in varie condizioni di illuminazione. La fotocamera frontale da 8MP garantisce selfie decenti. Infine, il Realme C67 è dotato di Android 12 con Realme UI 3.0, che offre una serie di funzioni aggiuntive.

