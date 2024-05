DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola G14: lo smartphone costa solo 99€ (-34%)

Motorola G14 è dotato di un eccezionale schermo Full HD+ da 6,5 pollici, che offre una qualità delle immagini straordinariamente nitida. Gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos portano l’audio a un livello superiore, offrendo un suono multidimensionale con bassi migliorati e voci più nitide. Sia che tu stia ascoltando musica, guardando un film o giocando, l’audio sarà sempre chiaro e avvolgente.

Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP è perfetto per catturare ogni momento con incredibile dettaglio, sia di giorno che di notte. Inoltre, l’obiettivo Macro Vision dedicato ti permette di avvicinarti al soggetto per scattare foto straordinarie anche dei più piccoli dettagli.

Il design del dispositivo è curato nei minimi particolari. Realizzato con materiali di alta qualità, è idrorepellente e offre un look raffinato ed elegante che non passerà inosservato. Ogni dettaglio è stato studiato per garantire non solo estetica, ma anche resistenza e durabilità.

Un’altra caratteristica fondamentale è la durata della batteria. Con una batteria da 5000 mAh e la ricarica TurboPower, puoi ottenere rapidamente un’intera giornata di autonomia. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza energia durante le tue attività quotidiane.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 34% sul Motorola G14 che viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di 99€. Approfittane subito!