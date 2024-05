DISINTEGRATO il prezzo del Motorola E13: costa solo 89€

Motorola è un’azienda con una lunga storia nel settore della telefonia e oggi, su eBay, è disponibile una doppia promozione sul Motorola E13: sconto attivo del 53% + 5€ di sconto con il coupon PSPRMAY24, per un prezzo totale e finale di soli 89€.

Motorola E13 a 89€: un vero regalo

Il Motorola E13 si posiziona come un telefono entry-level perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere troppo. Pur non offrendo le funzionalità più avanzate, vanta alcune caratteristiche interessanti che lo rendono un’opzione conveniente per un uso quotidiano basico.

Il punto di forza di questo smartphone è sicuramente il display touchscreen da 6.5 pollici con risoluzione 1600 x 720 pixel. La sua ampiezza lo rende ideale per la fruizione di contenuti multimediali, come la visione di video o l’utilizzo di app, mentre la luminosità garantisce una buona visibilità anche all’aperto.

Il Motorola E13 è dotato di connettività Wi-Fi e GPS, assicurando un accesso stabile a internet e la possibilità di utilizzare mappe e servizi di navigazione. La presenza del modulo LTE 4G garantisce inoltre un trasferimento dati veloce e una navigazione web senza lag.

La fotocamera da 13 megapixel permette di scattare foto con una risoluzione di 4163 x 3122 pixel e di registrare video in Full HD (1920 x 1080 pixel). Una funzione sufficiente per catturare immagini e video di buona qualità per un utilizzo quotidiano. Con uno spessore di soli 8.5mm, il Motorola E13 risulta un dispositivo compatto e leggero da tenere comodamente in mano.

Su eBay, oggi, il Motorola E13 viene messo in doppio sconto: 53% + 5€ con il coupon PSPRMAY24, per un prezzo totale e finale di soli 89€.

