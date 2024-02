DISINTEGRATO IL COSTO del Motorola G54: prezzo da best buy

Il Motorola G54 si pone come un cellulare touchscreen di fascia medio-alta, ideale per soddisfare le esigenze dei consumatori più esigenti, soprattutto per quanto riguarda l’imaging. Il suo display touchscreen da 6.5 pollici offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla risoluzione nitida di 2400 x 1080 pixel, posizionando il dispositivo al vertice della sua categoria in termini di qualità visiva e dimensioni dello schermo.

Con la presenza del modulo 5G, il Motorola G54 garantisce una connettività avanzata, consentendo un trasferimento dati rapido e una navigazione Internet senza interruzioni. Inoltre, il supporto per Wi-Fi e GPS amplifica ulteriormente la sua versatilità e la sua utilità quotidiana.

Ciò che distingue maggiormente il Motorola G54 è la sua eccezionale capacità fotografica. La fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini dettagliate e nitide, con una risoluzione straordinaria di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in full HD a 1920 x 1080 pixel aggiunge un ulteriore livello di versatilità e possibilità creative.

Nonostante le sue potenti specifiche, questo smartphone conserva uno spessore di soli 8mm, conferendo al dispositivo un profilo elegante e moderno. Questa combinazione di funzionalità avanzate e design accattivante rende il Motorola G54 una scelta eccellente per coloro che cercano un cellulare completo e performante nel segmento dei dispositivi touchscreen.

Oggi, su eBay, è possibile fare un grande affare acquistando il Motorola G54 in maxi sconto del 36% e al prezzo finale di 148€. Approfittane subito!