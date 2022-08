Disco Esterno WD 20TB: Addio problemi di spazio

Super prezzo per il Disco Esterno WD da ben 20TB. Grazie a uno sconto di oltre 100 e passa Euro, costa 503€ invece di 617€ con spedizioni incluse.

Coi contenuti ad altissima risoluzione che scarichiamo dal Web, e con l’arrivo degli 8K su iPhone 14 Pro, il problema dello spazio su disco si pone oramai per tutti. Foto sempre più numerose e ad alta risoluzione generano librerie gigantesche; e non parliamo dei video sempre più dettagliati e pesanti.

Con la mole di contenuti che generiamo e scarichiamo da Internet, oramai tutti abbiamo almeno uno o due hd a casa, che ovviamente non bastano mai. Ecco perché vi proponiamo la soluzione definitiva che vi metterà al riparo dai problemi di spazio per molti anni a venire.

Questo hard disk desktopWD Elements con USB 3.0 ha una capacità mostruosa: arriva a ben 20 TeraByte di spazio. Una quantità tale da consentirvi di stipare anni e anni di contenuti 4K e che è già pronto per per gli 8K.

Perfetto per contenere la Libreria di Foto, i backup di Time Machine, l’archivio dei film per la Smart TV e tutta la musica della vostra vita, questo hard disk esterno include ovviamente una connessione USB 3.0 per le massime prestazioni.

Sulla qualità poi non si discute: parliamo sempre di un WD con un design moderno, stiloso e super compatto che sta bene sia nel mobile tv che su una scrivania. Ovviamente, questo dispositivo ha bisogno di una alimentazione esterna, inclusa nella confezione.