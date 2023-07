Delega la pulizia di casa al Robot 2-in-1 TOP DI GAMMA: oggi in DOPPIO SCONTO

La pulizia della casa non è mai stata così facile e conveniente grazie all’offerta speciale su Amazon per il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic Floobot. Questo innovativo dispositivo è attualmente disponibile a un prezzo eccezionale di soli 344€, grazie ad uno sconto del 8% e un coupon aggiuntivo di 115€.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua vita quotidiana con questo robot intelligente che ti libererà dal lavoro di pulizia e ti garantirà una casa pulita e ordinata con grande comodità!

Tutte le funzionalità del Robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic Floobot

Il Proscenic Floobot è dotato di una potente aspirazione e di un sistema di lavaggio integrato, permettendoti di affrontare sia polvere che sporco ostinato con facilità.

Grazie al suo design compatto e alla tecnologia di navigazione avanzata, questo robot può muoversi agilmente in tutta la tua casa, raggiungendo anche gli angoli più difficili da pulire. Non dovrai più preoccuparti di spostare i mobili o di pulire manualmente, il Floobot farà tutto per te.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Proscenic Floobot è la sua capacità di lavare e aspirare simultaneamente , garantendo un risultato di pulizia impeccabile. Basta riempire il serbatoio dell’acqua, impostare le preferenze di pulizia e lasciare che il robot faccia il resto. goditi pavimenti puliti e lucidi senza dover impiegare tempo ed energie nella pulizia manuale.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Proscenic Floobot è dotato di un potente sistema di navigazione laser LDS , che gli consente di mappare accuratamente la tua casa e iniziare un percorso di pulizia efficiente. Questa tecnologia avanzata garantisce una pulizia dettagliata, evitando ostacoli e riducendo al minimo i rischi di collisione. Potrai controllare il robot tramite l’app dedicata sul tuo smartphone e personalizzare le impostazioni di pulizia in base alle tue preferenze.

Grazie alla sua autonomia di 120 minuti , il Proscenic Floobot è in grado di pulire grandi superfici senza bisogno di ricariche frequenti. Quando la batteria si sta esaurendo, il robot tornerà automaticamente alla sua base di ricarica e riprenderà la pulizia da dove l’aveva interrotta una volta ricaricato. Non dovrai preoccuparti di controllare costantemente il livello della batteria.

Il Proscenic Floobot è il compagno perfetto per semplificare la pulizia della tua casa. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquistalo a soli 344€ con uno sconto del 8% e un coupon di 115€. Non perdere questa occasione per godere di una casa pulita e ordinata senza sforzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.