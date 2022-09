Con il passare degli anni non è cambiato solo il modo di guardare serie, film ed eventi sportivi (mi riferisco allo streaming), ma sono cambiate anche le tecnologie alla base della trasmissione dei contenuti sui canali lineari e di conseguenza alcuni televisori sono diventati obsoleti pur essendo, sulla carta, ancora molto validi. E dunque cosa si fa può fare in questi casi? Beh, si può risparmiare acquistando un decoder DVB-T2 compatto, che si nasconde dietro il TV e non crea disordine.

Oggi puoi acquistare il decoder DVB-T2 di Leelbox con supporto alla risoluzione FHD (da collegare tramite HDMI) a soli 18,99 euro. Il prezzo di listino è di 34,99 euro, ma utilizzando il codice MVDBW99U puoi risparmiare 16 euro. Nella confezione è incluso, ovviamente, anche il telecomando.

Il decoder di Leelbox (brand leader in questo settore) è davvero uno spettacolo. Pur essendo compatto – ricorda vagamente i Fire TV Stick di Amazon – integra tutto ciò che serve per un’esperienza d’uso fluida e senza intoppi e, soprattutto, compromessi.

Alle due estremità trovi l’input per l’antenna e l’output HDMI, sul lato invece una porta Ethernet, una porta USB-C per l’alimentazione e addirittura una porta USB-A per collegare pennette con film, video e così via.

Si tratta di un prodotto plug-and-play. Una volta inserito nella HDMI del televisore, non devi fare altro che avviare la sintonizzazione dei canali e aspettare quei pochissimi minuti necessari per il completamento dell’operazione. Poi sarà come utilizzare un televisore tradizionale, senza perdersi nessun canale tra quelli oggi visibili nello stivale. Tutto in Full HD (1080p), ti ricordo.

All’interno della confezione trovi tutto il necessario (eccezion fatta per le batterie del telecomando). In caso di dubbi, hai a disposizione anche la manualistica in italiano.

📢 Ti ricordo che per ottenere lo sconto di 16 euro, e quindi pagare solo 18,99 euro, devi utilizzare il codice MVDBW99U prima di concludere l’acquisto.