Custodia Rigida MacBook Air: protezione totale a 14€

Prodotta da EooCoo, questa robusta Custodia Rigida per MacBook Air permette di proteggere il portatile da graffi e cadute improvvise senza rovinare il design o appesantire il dispositivo. E solo per oggi, grazie a un coupon, costa ancora meno: la compri a 14,99€ incluse spedizioni.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato di 1€ ricordati di spuntare la voce Applica coupon 1€ sotto la descrizione di prodotto prima di metterlo nel carrello.

Una custodia rigida è una salvezza per un laptop come il MacBook Air. È talmente leggero infatti che basta letteralmente un dito per farlo volare sul pavimento. Il metodo migliore per proteggerlo è inchiavardarlo in una custodia che sia avvolgente e protettiva, che metta al riparo sia i contorni dello schermo che la base della scocca, ma senza deturparne l’aspetto esteriore. Perché anche l’occhio vuole la sua parte, no?

Ovviamente sono presenti delle griglie di areazione sul fondo per agevolare la dissipazione termica del computer.

Questa cover è specificamente realizzata per determinati modelli di Macbook Air da 13 pollici, ovvero quelli prodotti tra il 2018 e il 2020 e caratterizzati dal numero di modello M1 A2337, A2179 e A1932. Potete verificare il vostro sul retro del dispositivo prima dell’acquisto.

Il prezzo si riferisce alla custodia in versione trasparente; ma è disponibile anche in altri colori e finiture, a prezzi diversi.

Acquista ora Custodia Rigida per MacBook Air a 14,99€