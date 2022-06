Custodia per iPad Mini Origami, colorata e pratica a 13€

Robusta, colorata e molto comoda, la Custodia Origami per iPad Mini di MuyDoux non si limita a proteggere il tablet, ma si trasforma anche in un pratico sostegno ogni volta che serve. E costa solo 13€ incluse spedizioni.

Disponibile in tantissimi colori diversi, incluso Beige, Rosso, Nero, Blu Grigio e così via, la Custodia Origami è compatibile con iPad Mini 2, 3, 4 e 5. Ultrasottile e in morbido TPU Antiurto, gestisce anche lo sleep automatico quando si chiude la cover.