La Custodia con Tastiera per iPad Dingrich è un’ottima soluzione per coloro che desiderano proteggere il proprio tablet e avere la comodità di una tastiera integrata. E non parliamo di una tastiera qualunque, ma di un prodotto di elevata qualità, retroilluminato e con eccellenti recensioni. E il bello è che costa davvero niente su Amazon.

Questa custodia è stata progettata esclusivamente per alcuni modelli di iPad, tra cui iPad 9 Generazione 2021, iPad 10.2 8 generazione 2020, iPad 10.2 7 generazione 2019, iPad Air 3 10.5” 2019 e iPad Pro 10.5 2017. Prima di effettuare l’acquisto, pertanto, è importante controllare che il modello del proprio iPad sia compatibile.

La tastiera BT wireless staccabile si connette facilmente al tuo iPad e puoi usarla ovunque tu vada. Inoltre, con 7 opzioni di colori di retroilluminazione a scelta e 3 livelli di luminosità regolabili, puoi personalizzare l’atmosfera a tuo piacimento. La custodia ha anche una funzione di svegliati/sonno automatica grazie alle strisce magnetiche integrate. Quando si apre o si chiude il coperchio, il tablet si sveglia o si mette in sospensione. Tieni presente che questa funzione non funziona se pieghi il coperchio con iPad e tastiera.

La custodia per tastiera Dingrich è realizzata con materiali di alta qualità, come uno strato esterno in pelle PU a doppio strato, uno strato interno in plastica antiscivolo a nido d’ape e una custodia posteriore in morbido TPU. La fodera invece in microfibra e l’esterno in pelle PU proteggono il tablet dai graffi e dai danni quotidiani.

Si tratta di una soluzione pratica e robusta per coloro che desiderano una tastiera integrata per il loro tablet. Con la sua compatibilità specifica, la funzione di sveglia/sonno automatica e i materiali di alta qualità, questa custodia è un acquisto stra-consigliato per tutti gli utenti di iPad.

Prima Accensione

Per poter utilizzare la tastiera, prima occorre fare il pairing. L’operazione va fatta una volta sola:

Completarla carica della tastiera finché l’indicatore non si spegne. Attiva la funzione Bluetooth sul tuo tablet. Accendi la tastiera. Tocca il pulsante “Connessione” per accoppiare la tastiera con il tablet tramite Bluetooth, la spia Bluetooth inizierà a lampeggiare. Cerca “Bluetooth Keyboard 3.0” per abbinare il tablet alla tastiera. Una volta che la tastiera è stata accoppiata al tablet, la spia Bluetooth si spegnerà, indicando una connessione riuscita.

