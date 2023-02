Se lavori spesso fuori di casa o dell’ufficio, probabilmente porterai con te il tuo fido MacBook/Pro e tutti gli accessori. E siccome, ridendo e scherzando, il caricatore del portatile costa oltre 100 €, ecco un’idea semplice ed economica per proteggerlo ogni volta che lo sposti. Vivi sereno con appena 16€ e spiccioli incluse spedizioni.

La custodia per il caricatore MacBook Pro o MacBook Air è un accessorio essenziale per coloro che viaggiano spesso con il loro computer portatile. Questa custodia non solo protegge il caricatore del Mac da eventuali danni durante il trasporto, ma offre anche una soluzione pratica per mantenere organizzati i cavi e gli altri aggeggi elettronici.

Questo prodotto è leggero e facile da trasportare, con dimensioni compatte di 12,7 x 12,7 x 5,0 cm e un peso di soli 168 grammi. La borsa ha spazio sufficiente per gadget elettronici come auricolari, cavi di ricarica, powerbank, dischi rigidi, Magic Mouse, schede SD, adattatori per caricabatterie da parete e molto altro ancora.

La custodia è realizzata in tessuto di poliestere 600D resistente, idrorepellente e durevole. Le tasche integrate in rete e l’anello elastico con impugnatura antiscivolo garantiscono che i cavi e gli accessori rimangano in posizione durante il trasporto. La borsa ha anche una chiusura a cerniera YKK di alta qualità per un rapido accesso a tutto quel che serve di volta in volta.

Questa borsa è progettata come una soluzione versatile per viaggiatori d’affari e persone sempre in movimento che vogliono mantenere in ordine i loro gingilli elettronici. La tasca frontale esterna con cerniera offre come detto un facile accesso ai gadget, mentre l’apertura grande offre flessibilità nell’organizzazione del tutto; e se serve, si pò usarla perfino come kit medico o come borsa per cosmetici.

