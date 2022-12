Gli iPhone saranno anche super-resistenti, come ha spesso sottolineato Apple nei suoi spot, ma l’utilizzo di una custodia è sempre consigliato. E poi quelle realizzate dall’azienda di Cupertino sono anche molto belle da vedere e, ovviamente, utilizzare.

A tal proposito, se hai un iPhone 13 Mini (oppure ne ha uno la persona a cui vorresti fare un bel regalo di Natale), oggi puoi acquistare la custodia MagSafe a soli 29 euro. Come? Beh, grazie al super sconto Amazon del 51%.

Custodia MagSafe: il meglio per il tuo iPhone

L’esterno dell’accessorio è in silicone, liscio e molto piacevole al tatto. La fodera interna invece è in soffice microfibra, che protegge ogni millimetro del tuo iPhone.

Per quanto riguarda la tecnologia MagSafe, grazie ai magneti che si allineano perfettamente con lo smartphone (in questo caso iPhone 13 Mini, che puoi acquistare in offerta qui), la custodia si aggancia e si sgancia quasi come fosse una magia. In questo modo puoi ricaricare il dispositivo anche quando è protetto dalla custodia: puoi utilizzare l’alimentatore MagSafe una base certificata Qi.

Perché scegliere un accessorio Apple: come ogni altra custodia progettata dall’azienda di Cupertino, anche questa MagSafe ha superato migliaia di ore di test in fase di produzione: è bella, certo, ma è anche l’ideale per proteggere il tuo iPhone da graffi e cadute.

