Custodia Esterna per HD/SSD: tanto spazio in più per i dati a basso costo

Creare un hard disk o un’unità SSD esterna attraverso una custodia per disco è un modo conveniente ed economico per espandere la capacità di archiviazione del proprio computer. Magari riciclando un vecchio disco che gira per casa da tempo. Con una custodia rigida come l’ORICO, si può trasformare facilmente un disco rigido SATA da 2,5 pollici o un SSD in un dispositivo di archiviazione esterno portatile. E costa solo una decina di Euro.

Una delle caratteristiche più interessanti della custodia ORICO è la sua compatibilità con UASP e TRIM. UASP è un protocollo di trasferimento dati che migliora significativamente la velocità di trasferimento dei dati, specialmente quando utilizzato con una porta USB C 3.1. Ciò significa che con la custodia ORICO, è possibile trasferire file di grandi dimensioni come film HD, musica e dati in pochi secondi.

La custodia ORICO è compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, tra cui Windows, LINUX, Mac OS 8.0 e versioni successive. Supporta anche dischi rigidi SATA III / II / I da 2,5 pollici 7 mm/9,5 mm e SSD fino a 6 TB. Questo la rende compatibile con una vasta gamma di dischi rigidi, tra cui WD Seagate, Samsung, TOSHIBA, HITACHI, e può anche essere utilizzata con USB 2.0 o 1.1.

La custodia ORICO è anche portatile ed elegante. Ha dimensioni compatte di 13 cm * 8 cm * 1,45 cm che lo rendono facile da portare in giro e utilizzare ovunque. È disponibile in 4 colori diversi, nero, bianco, blu e rosa, e si adatta a diversi contesti di utilizzo.

Realizzato in ABS, la custodia ORICO è resistente agli urti e molto durevole. Le spugne EVA integrate aiutano a mantenere una connessione stabile con l’interfaccia SATA. La modalità di sospensione automatica contribuisce anche a prolungare la durata dei dischi rigidi.

L’installazione e l’utilizzo della custodia ORICO sono molto semplici. Non sono necessari attrezzi o driver, e l’installazione è plug & play. È inoltre supportato lo hot-swap, il che significa che è possibile rimuovere e sostituire facilmente i dischi rigidi senza dover spegnere il computer. La custodia è anche dotata di un indicatore luminoso a LED che mostra facilmente lo stato di lavoro.

