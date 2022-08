Custodia con Tastiera per iPad in SCONTO per poco tempo

Disponibile su Amazon una custodia tastiera della Vicoogo scontata del 26%: si tratta di una custodia per il vostro iPad, corredata da una tastiera con tante funzioni interessanti, e con la presenza di un touchpad. Il prezzo di vendita è di 41,59€.

Il prodotto in questione è compatibile con gli iPad 9a Generazione 2021 (A2603/A2604/A2605), iPad 8a generazione (A2428, A2429,A2270), iPad 7a generazione 2019 (A2200, A2198, A2197) e iPad Pro 10.5 2017 (A1709, A1701). Oltre ad essere una custodia elegante, la tastiera ha svariate funzioni: prima di tutto, è retroilluminata con 7 colori a scelta, così da poter vedere anche in mancanza di luce.

La tastiera è inoltre sganciabile dalla custodia (visto che viene tenuta in sede da un magnete), trasformandosi in una tastiera esterna wireless da usare non solo con il proprio iPad, ma anche con dispositivi come l’iPhone. Il layout utilizzato dalla tastiera è QWERTY.

La custodia inoltre è compatibile con le funzioni di sospensione e riattivazione automatica del tablet, così da metterlo in standbye quando chiusa, e riattivarlo quando aperta. La tastiera invece si riaccenderà premendo un qualunque tasto. Lo sconto è un’offerta lampo, e come tale scadrà tra circa 4 ore, alle 20.30 circa di stasera, quindi se siete interessati vi consigliamo di acquistarla velocemente. È disponibile anche la versione per l’iPad da 10.9 pollici, al prezzo di 44,19€.