È cosa risaputa, Apple punta al massimo della qualità anche per i suoi accessori. Tutto deve essere perfetto, a partire dalla minima cucitura o dal più piccolo dei dettagli. Ed è anche per questo motivo che i prezzi di questi gadget sono così eccessivi, fortuna che di tanto in tanto sono acquistabili a somme ben più accettabili. Un esempio? Oggi c’è la Custodia a Tasca MagSafe scontata del 73%, sì hai letto bene.

La Custodia a Tasca MagSafe in questione è per iPhone 12 Pro Max ed è di un fantastico colore Blu Baltico. Il prezzo di listino è 149 euro, che passa a 39,62 euro grazie al sopracitato sconto del 73%.

L’accessorio è realizzato in pelle pregiata, conciata con procedure speciali ed è piacevolmente morbida al tatto. La custodia aderisce perfettamente alle curve dell’iPhone, proteggendolo da graffi e cadute senza però appesantirne il profilo. È munita di una tasca interna, utile per carte di credito o altri documenti, e di un comodo laccetto.

E non dimentichiamoci della tecnologia MagSafe, completamente supportata da questa Custodia. Quando lo smartphone necessità di una ricarica, puoi agganciarlo ad un alimentatore MagSafe anche se è protetto nella custodia Apple. Un punto a favore davvero interessante.