Cuoci, scongela e grill con il forno a microonde Samsung ad un PREZZO FOLLE

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, è presente uno sconto davvero pazzesco sul suo forno a microonde: risparmia il 25% e spendi solo 99€.

Mega sconto del 25% sul forno a microonde Samsung

Il forno a microonde di Samsung offre un’esperienza culinaria avanzata e conveniente per la tua cucina. Si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico. Dotato di una generosa capacità di 23 litri e un potente sistema di riscaldamento da 1100 watt, questo forno a microonde garantisce prestazioni affidabili e efficienti.

La sua modalità Grill aggiunge una versatilità extra alla tua cucina, permettendoti di preparare piatti croccanti e gustosi. La funzione Quick Defrost è particolarmente utile per scongelare rapidamente gli alimenti, con il forno che calcola automaticamente il tempo di scongelamento ottimale in base al tipo di alimento e al suo peso.

Il Fresh Menù offre la possibilità di creare gustose ricette fatte in casa in pochi minuti, grazie alle 20 modalità di cottura disponibili. Questo ti consente di dire addio ai cibi pronti da scaldare, permettendoti di godere di pasti più sani e freschi ogni giorno.

L’interno del forno è rivestito in ceramica, garantendo una superficie liscia e facile da pulire. La ceramica non perde il suo colore nel tempo a causa dei residui di olio o grasso, ed è anche antibatterica e resistente ai graffi, assicurando una maggiore igiene e durata nel tempo. Questo forno a microonde si dimostra non solo un prezioso strumento per la tua cucina, ma anche un’aggiunta elegante e funzionale al tuo spazio domestico.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 25% sul forno a microonde Samsung per un prezzo totale e finale di 99€.

