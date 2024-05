Cuffie Xiaomi: Redmi Buds 4 Active ad un PREZZO REGALATO

Xiaomi è diventata molto nota ai più grazie alla realizzazione di dispositivi di alta qualità a prezzi molto accessibili e oggi, su Amazon, le cuffie Xiaomi, le Redmi Buds 4 Active vengono scontate del 35% per una cifra totale e finale d’acquisto di 19,60€.

Maxi sconto per le cuffie Xiaomi su Amazon

Le cuffie Xiaomi Redmi Buds 4 Active offrono una serie di caratteristiche avanzate progettate per soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti. Il cuore di queste cuffie è il driver dinamico da 12 mm, una tecnologia innovativa che offre una riproduzione del suono impeccabile. Grazie alla sintonizzazione eseguita presso il Xiaomi Acoustic Lab, i bassi sono ottimizzati e l’acustica è avanzata.

Perfette anche per le chiamate, le cuffie Redmi Buds 4 Active sono dotate di cancellazione del rumore, grazie a microfoni ad alta sensibilità che riducono le interferenze ambientali e il rumore di fondo. Questo assicura una nitidezza ottimale della voce, anche in ambienti rumorosi, per una comunicazione efficace in ogni situazione.

La durata della batteria è un altro punto di forza di queste cuffie. Con una singola ricarica, gli utenti possono godere fino a 5 ore di riproduzione continua, mentre con la custodia di ricarica portatile, la durata si estende fino a 28 ore. In questo modo, è possibile ascoltare musica giorno e notte senza preoccuparsi della batteria.

Con un design elegante e professionale che ha superato il test di impermeabilità IPX4, le cuffie Redmi Buds 4 Active sono adatte a qualsiasi ambiente. La protezione contro gli schizzi d’acqua garantisce che le cuffie siano sempre all’altezza della situazione, senza compromettere la qualità del suono. Infine, la tecnologia Bluetooth 5.3 offre un’esperienza di connettività senza pari.

