Le Cuffie Wireless Zen Hybrid di Creative sono un prodotto di buona qualità, con Cancellazione Attiva del Rumore Ibrida per momenti più tranquilli e Modalità Ambiente quando hai bisogno di essere consapevole di ciò che ti circonda. In pratica, le stesse feature delle Beats di punta, ma costano molto meno: grazie a un Coupon le acquisti a 71€ circa, sia in versione nera che bianca.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica coupon 40% prima di mettere il prodotto nel carrello.

Perché Scegliere Creative Zen Hybrid

Questo paio di cuffie over-ear mette insieme una perfetta versatilità con prestazioni di tutto rispetto, sia wireless che cablato, all’aperto o al chiuso. Include un microfono con cancellazione del rumore in grado di gestire qualsiasi chiamata improvvisa, ma soprattutto vanta un’autonomia fino a 27 ore anche con ANC abilitato! Significa anche che puoi usarle per un’intera giornata senza distrazioni di alcun tipo, e senza doverti preoccupare della batteria.

La cancellazione del rumore ibrida (ANC) cancella fino al 95% del rumore ambientale circostante grazie all’impiego di quattro microfoni ambientali dedicati solo a questa funzionalità. Si tratta di un approccio misto che combina i sistemi ANC feedforward e feedback per rimuovere uno uno spettro di rumore molto più ampio dei prodotti concorrenti; ciò consente di attutire tutti i suoni fastidiosi e non perdere neppure una nota della tua canzone preferita.

La Modalità Ambiente (attivabile tramite lo stesso pulsante dell’ANC sul padiglione destro) è invece perfetta per ciclisti e pendolari e in zone a traffico intenso, perché lascia entrare i suoni esterni per essere più consapevoli dell’ambiente. In questo modo puoi ascoltare sia la musica, sia gli annunci pubblici alle stazioni ferroviarie o in aeroporto. Puoi anche effettuare una breve chiacchierata durante la pausa caffè, il tutto con sottofondo musicale!

Creative Zen Hybrid ha una durata della batteria fino a 27 ore con ANC attivo, e bastano letteralmente 5 minuti di ricarica rapida per ottenere altre 5 ore di ascolto.