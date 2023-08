Cuffie Wireless SICURE PER L'UDITO dei tuoi bimbi: scoprile IN SCONTO

Sei sempre alla ricerca delle migliori offerte tecnologiche per te e la tua famiglia? Bene, oggi potresti aver trovato l’affare dell’anno. Le Philips Cuffie Wireless Open-Ear per Bambini sono ora disponibili su Amazon a un prezzo stracciato di soli 59,00€, con uno sconto del 6%. Una vera e propria occasione da non perdere!

Caratteristiche Tecniche

Le cuffie Philips sono state progettate pensando ai più piccoli, ma senza compromettere la qualità del suono e la sicurezza.

Ecco alcune delle loro specifiche tecniche più impressionanti:

Design Open-Ear : Questo design consente ai bambini di ascoltare la musica o i video, ma anche di essere consapevoli dell’ambiente circostante. Una caratteristica essenziale per la sicurezza dei bambini.

: Questo design consente ai bambini di ascoltare la musica o i video, ma anche di essere consapevoli dell’ambiente circostante. Una caratteristica essenziale per la sicurezza dei bambini. Protezione dall’Acqua IPX5 : Non devi preoccuparti se le cuffie si bagnano accidentalmente o se tuo figlio suda mentre gioca. Queste cuffie sono progettate per resistere all’acqua.

: Non devi preoccuparti se le cuffie si bagnano accidentalmente o se tuo figlio suda mentre gioca. Queste cuffie sono progettate per resistere all’acqua. Fino a 5 Ore di Riproduzione : Una singola carica garantisce fino a 5 ore di riproduzione, sufficienti per intrattenere i bambini durante lunghi viaggi in auto o in aereo.

: Una singola carica garantisce fino a 5 ore di riproduzione, sufficienti per intrattenere i bambini durante lunghi viaggi in auto o in aereo. Controllo Genitori : Questa funzione permette ai genitori di gestire il tempo di riproduzione e il limite di volume, garantendo un’esperienza d’ascolto sicura per i bambini.

: Questa funzione permette ai genitori di gestire il tempo di riproduzione e il limite di volume, garantendo un’esperienza d’ascolto sicura per i bambini. Fascia Regolabile : La fascia può essere facilmente adattata per adattarsi a tutte le dimensioni della testa, garantendo una vestibilità comoda e sicura.

: La fascia può essere facilmente adattata per adattarsi a tutte le dimensioni della testa, garantendo una vestibilità comoda e sicura. Chiamate Cristalline: Grazie al microfono integrato, le cuffie possono essere utilizzate anche per le chiamate, garantendo una qualità del suono chiara e nitida.

Le Philips Cuffie Wireless Open-Ear per Bambini rappresentano una combinazione perfetta di qualità, sicurezza e prezzo conveniente. Se stai cercando un paio di cuffie per tuo figlio che siano sicure, durevoli e offrano un’ottima qualità del suono, queste sono la scelta giusta.

E con uno sconto del 6% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarle. Ma affrettati, le offerte come questa non durano a lungo. Clicca sul link, aggiungi le cuffie al tuo carrello e fai felice tuo figlio con un regalo che adorerà!

