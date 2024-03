Cuffie wireless Logitech SCONTATISSIME su Amazon (-41% di sconto)

Passi ore davanti al pc? Sei un appassionato di gaming? Allora questa offerta è assolutamente quello di cui hai bisogno. Oggi su Amazon puoi acquistare le cuffie wireless Logitech da gaming con microfono ad un prezzo scontato del 41%.

Risparmi ben 70 euro ma non aspettare oltre perché le scorte stanno terminando!

Cuffie wireless Logitech: audio immersivo, autonomia di 29 ore e comfort estremo!

Supera ogni limite e gioca fino a 29 ore di fila con una sola ricarica. L’audio wireless LIGHTSPEED e il raggio d’azione di 20 metri ti offrono una libertà totale. Illuminazione LIGHTSYNC RGB che ti consente di personalizzare gli effetti di luce del tuo headset grazie a 16,8 milioni di colori. Fatti notare con l’illuminazione RGB frontale e a doppia zona, con animazioni in pre-set.

Il confortevole archetto a sospensione con design reversibile delle cuffie G733 è ideale per lunghe sessioni di gioco. Dal rosa al blu elettrico, scegli il tuo colore preferito. E ancora a tua disposizione la tecnologia BLUE VO!CE: fatti sentire chiaro e forte con il microfono rimovibile e la tecnologia BLUE VO!CE. I filtri vocali avanzati garantiscono alla tua voce un suono pulito, ricco e professionale.

Grazie all’audio immersivo sei sempre al centro dell’azione e non perdi nemmeno un suono. Progettato con driver PRO-G, l’headset riduce le distorsioni, per un sound dettagliato e vivido. Dimenticati di indossare le cuffie grazie alla morbida imbottitura a doppio strato in memory foam. Il design si adatta alla tua testa per un comfort duraturo.

Approfitta del super sconto e acquistale ora su Amazon risparmiando ben 70 euro!

