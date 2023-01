Cuffie Sennheiser Wireless HD 450SE con Alexa in sconto del 52% su Amazon

Sennheiser è noto per aver realizzato alcune delle migliori cuffie, tra cui le apprezzate Wireless Hd 450Se integrate con Alexa: una coppia over-ear che spera di fornire un suono Sennheiser caratteristico e Bluetooth 5.0, il tutto in un pacchetto piuttosto conveniente. Acquistale ora su Amazon a soli 96,75€ invece di 199,99€.

Le cuffie sono disponibili in una finitura nera liscia e hanno un design pieghevole e plastiche che non sembrano economiche. Certo, sono identici alle HD 450BT, ma non è una brutta cosa se sembrano così eleganti.

Dato che sono leggere, sono anche più facili da portare in giro. Presente anche l’assistente digitale Alexa per poter comandare tramite i comandi vocali le varie funzioni. I microfoni non hanno avuto problemi ad ascoltare le tue parole.

Parlando di suoni, le Sennheiser producono un’esperienza di ascolto piacevole grazie ai driver da 32 mm, che offrono una gamma di frequenze da 18Hz a 22kHz. Sfortunatamente, non esiste una modalità di trasparenza sull’HD 450SE, che se abbinata al forte isolamento acustico naturale delle cuffie over-ear le rende leggermente scomode per poter sentire qualcuno che ti chiama.

L’app complementare gratuita Smart Control (disponibile su iOS e Android) è ben strutturata e offre un discreto livello di personalizzazione, come l’equalizzatore completamente modificabile e un interruttore di cancellazione del rumore. Oggetti di scena extra per il rapido aggiornamento del firmware.

Sennheiser promette una durata della batteria di 30 ore, con la possibilità di caricarle all’80% in circa 30 minuti e riempirle fino al 100% in poco meno di un’ora. Anche la qualità delle chiamate è ottima sulle Sennheiser HD 450SE, i microfoni e la cancellazione del rumore mettono in risalto la voce. Approfitta ora del 52% di sconto e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.