Cuffie JBL Wave 300 TWS ad un prezzo SUPER su Amazon

Porta ovunque le cuffie intrauricolari True Wireless LIVE 300TWS di JBL senza rinunciare alla qualità audio. Queste cuffie in-ear ti offrono sia i controlli touch fisici che il controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant se abbinati al tuo dispositivo mobile compatibile. Controlla la riproduzione della musica, il controllo del rumore e le chiamate in vivavoce quando associato a uno smartphone. Le cuffie LIVE 300TWS sono resistenti all’acqua, quindi possono essere indossate in caso di maltempo o durante un allenamento e la custodia di ricarica inclusa ti offre fino a 20 ore di durata della batteria. Acquistale su Amazon a soli 68,03€ invece di 99,99€.

Il design in-ear delle cuffie LIVE 300TWS aiuta a fornire un significativo isolamento acustico in modo da poter essere immerso nella tua musica, audiolibro o podcast. Quando necessario, puoi ascoltare i suoni esterni tramite le funzionalità Ambient Aware e TalkThru di JBL. Consentono l’ingresso dell’audio ambientale in modo da poter ascoltare annunci, traffico o parlare velocemente con un amico senza rimuovere gli auricolari.

Da sole, le cuffie LIVE 300TWS hanno una potenza sufficiente per un massimo di 6 ore di riproduzione. Posizionali all’interno della custodia di ricarica inclusa per iniziare immediatamente a ricaricarli. La batteria all’interno della custodia può fornire fino a 14 ore di riproduzione aggiuntiva. Se sei di fretta, una ricarica rapida di 10 minuti ti offre fino a 1 ora di riproduzione.

Goditi la comodità del controllo vocale su riproduzione, chiamate in arrivo, app e altro ancora con il supporto sia per Alexa che per l’Assistente Google. Utilizzando l’app My JBL Headphone, puoi selezionare facilmente quale assistente utilizzare. L’app ti consente anche di personalizzare le tue preferenze audio per un’esperienza di ascolto più personale.

Se abbinati a uno smartphone compatibile, puoi utilizzare le cuffie LIVE 300TWS per effettuare e ricevere chiamate in vivavoce. JBL ha progettato le cuffie per fornire conversazioni chiare e prive di rumori di fondo. Sono incluse quattro paia di stabilizzatori e tre paia di cuscinetti. Approfitta ora dello sconto del 32% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.