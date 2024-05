Cuffie JBL: tutta la qualità PREMIUM dell'azienda a 4,99€

Le cuffie in-ear con filo JBL T110 offrono un’esperienza sonora straordinaria grazie al suono stereo di alta qualità caratterizzato dall’inconfondibile JBL Pure Bass. Dotate di un design ergonomico, leggero e compatto, le cuffie TUNE 110 assicurano una comodità impareggiabile durante l’ascolto prolungato. Il cavo piatto antigroviglio con microfono consente di gestire facilmente la musica e le chiamate in arrivo sullo smartphone senza complicazioni.

Grazie ai driver da 9 mm, queste cuffie garantiscono un audio potente e dettagliato, che ti permette di immergerti completamente nella tua musica preferita. Inoltre, il set di gommini auricolari intercambiabili in tre diverse misure assicura una vestibilità confortevole e personalizzata per qualsiasi tipo di orecchio.

Con le cuffie JBL T110, puoi goderti un’esperienza sonora straordinaria ovunque tu sia, sfruttando al meglio il loro design funzionale e la qualità audio eccezionale offerta dalla rinomata tecnologia JBL. Inoltre, la presenza del microfono nel cavo ti consente di gestire le chiamate in modo pratico, senza dover rimuovere le cuffie.

Con le cuffie JBL T110, non devi più sacrificare la qualità del suono per la comodità. Coniugando un design ergonomico e leggero con un audio potente e dettagliato, queste cuffie sono la scelta ideale per gli amanti della musica che vogliono godersi un’esperienza sonora straordinaria ovunque vadano.

Su Amazon, oggi, le cuffie JBL vengono scontate del 50% per essere poi vendute alla cifra finale d’acquisto di soli 4,99€.