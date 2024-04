Cuffie JBL comode e di qualità ad un PREZZO TOP

Le cuffie Tune 720BT di JBL sono progettate per offrire un’esperienza di ascolto straordinaria, con un audio di alta qualità arricchito da bassi potenti grazie al suono JBL Pure Bass. Con la tecnologia Bluetooth 5.3 senza fili, queste cuffie consentono di godere della musica ovunque ci si trovi, riproducendo il suono coinvolgente che caratterizza i locali famosi.

Per un divertimento senza interruzioni, le cuffie Tune 720BT offrono una straordinaria durata della batteria, permettendo fino a 76 ore di ascolto continuo. Inoltre, grazie alla funzione di ricarica rapida, è possibile ricaricare completamente la batteria in sole 2 ore tramite il cavo USB-C, mentre con soli 5 minuti di ricarica si ottengono fino a 3 ore di musica, ideale per quando si è di fretta o in viaggio.

Per una maggiore praticità, le cuffie JBL T520BT consentono di effettuare chiamate a mani libere, con la possibilità di controllare facilmente l’audio e gestire le chiamate tramite i comodi pulsanti sul padiglione. Inoltre, la funzione Voice Aware permette di ascoltare la propria voce mentre si parla, garantendo una maggiore consapevolezza durante le conversazioni.

Il design pieghevole, i materiali leggeri e i morbidi cuscinetti con archetto imbottito rendono le cuffie estremamente comode da indossare per lunghi periodi e facili da trasportare ovunque si vada. Grazie a queste caratteristiche, le cuffie Tune 720BT di JBL offrono un’esperienza di ascolto straordinaria.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto in formato XL del 49% sulle cuffie JBL che vengono vendute a 40,99€.