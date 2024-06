Cuffie JBL a 14,99€: non è uno scherzo, è l'offerta Amazon

JBL è un’azienda premium nell’ambito della produzione di dispositivi per l’audio e oggi, su Amazon, è presente uno sconto del 50% sulle sue cuffie, le Tune 500 che vengono vendute a soli 14,99€.

Lo sconto che dimezza: cuffie JBL al 50%!

Le cuffie over-ear JBL Tune 500 offrono un’alta qualità audio grazie al suono JBL Pure Bass, che permette di vivere un’esperienza sonora simile a quella delle sale da concerto. Sono dotate di una coppia di driver da 32 mm, che riproducono un sound limpido e corposo con bassi potenti e profondi, rendendole perfette per l’ascolto di musica, il gaming e le chiamate. Queste cuffie sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, inclusi Android, iPhone, Smartphone, Laptop, PC, Xbox, PS e TV.

Le JBL Tune 500 sono anche estremamente pratiche. Il cavo piatto antigroviglio evita fastidiosi nodi, e il comando ad un pulsante con microfono integrato permette di gestire facilmente la musica, le chiamate e l’accesso agli assistenti vocali come Siri o Google Assistant.

Oltre alla qualità del suono e alla praticità, le cuffie JBL Tune 500 offrono un ottimo comfort. Sono leggere e dotate di morbidi cuscinetti auricolari e di un archetto imbottito, che le rendono comode da indossare anche per lunghi periodi. Inoltre, possono essere facilmente ripiegate per essere riposte comodamente nella borsa, rendendole ideali per chi è sempre in movimento.

Nella confezione, troverai le cuffie on-ear richiudibili JBL Tune 500 con comando remoto ad un pulsante e microfono, accesso all’assistente vocale e cavo anti-groviglio. Queste cuffie non solo garantiscono un’esperienza sonora di alta qualità, ma sono anche progettate per essere pratiche e confortevoli, perfette per ogni occasione.

