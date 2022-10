Se cercavi delle oneste cuffie over-ear Wireless con Cancellazione Adattiva del Rumore, e lunga autonomia, ecco l’occasione che aspettavi. Le Cuffie JBL 460NC sono scontate del 30% su Amazon e costano solo 89€ e spicci invece di 129€ .

Perché Scegliere Cuffie JBL 460NC

Queste cuffie sono pieghevoli e incredibilmente leggere. Includono un archetto imbottito con materiale morbido e dunque non vi sembrerà di averle addosso anche dopo molte ore di uso consecutivo.

La cancellazione del rumore adattiva permette di isolarsi completamente anche in ambienti molto rumorosi; ma se la consapevolezza dell’ambiente ciroscante è importante -tipo se siete in aeroporto o in stazione- c’è anche la funzione Smart Ambient. Comodissima anche la funzione TalkThru che consente di effettuare una conversazione senza rimuovere le cuffie.

Ogni aspetto della resa sonora delle JBL Live 460NC può essere gestito dall’app gratuita My JBL Headphones: equalizzazione, assistente vocale preferito, Smart Ambient e molto altro. Tutto a portata di mano. Anche se il cavallo di battaglia è l’autonomia da oltre 50 ore di ascolto (40 con cancellazione del rumore sempre attiva). E se la batteria è a terra, puoi comunque continuare a ascoltare musica attraverso il cavo audio rimovibile.