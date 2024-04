Cuffie bluetooth Xiaomi bianche ad un PREZZO CLAMOROSO

Xiaomi offre sempre degli ottimi dispositivi a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, è presente un mega sconto del 43% sulle cuffie bluetooth Xiaomi per un costo totale e finale d’acquisto di 19,90€.

Prezzo top: cuffie bluetooth Xiaomi a 19,90€

Le cuffie Bluetooth Xiaomi offrono un’esperienza sonora avanzata, arricchita da una serie di funzionalità progettate per garantire prestazioni eccellenti e massima comodità. Grazie al Bluetooth 5.3, la trasmissione è stabile e veloce, garantendo un consumo ridotto della batteria e minimizzando i problemi di interruzione durante l’ascolto.

Il driver dinamico con diaframma composito da 12mm intensifica la struttura della cavità, riducendo efficacemente le distorsioni e offrendo un suono chiaro e bilanciato. Questo assicura un’esperienza d’ascolto coinvolgente e immersiva, adatta a qualsiasi genere musicale.

La batteria a lunga durata assicura fino a 5 ore di autonomia con una singola ricarica, mentre la custodia di ricarica offre fino a 20 ore totali di ascolto. Inoltre, supportano il Google Fast Pair, che consente agli auricolari di connettersi rapidamente al telefono Android con l’apertura della custodia, garantendo una connessione immediata e senza problemi.

Leggeri e portatili, queste cuffie sono ideali per l’uso quotidiano e per gli allenamenti, grazie alla resistenza all’acqua IPX4 che le protegge da sudore e pioggia. Questo le rende perfette anche per le sessioni di allenamento più intense, consentendoti di goderti la tua musica preferita ovunque tu vada, senza preoccuparti delle condizioni atmosferiche.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 43% sulle cuffie bluetooth Xiaomi di colorazione bianca che vengono vendute alla cifra finale di 19,90€. Approfittane subito!

