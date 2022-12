Attualmente sono le più vendute su Amazon nella categoria “cuffie on-ear”, questo vorrà pur dire qualcosa. Le Sony WH-CH510, cuffie Bluetooth compatibili con Google Assistant e Siri, oggi ti costano solo 28,49 euro (anziché 50) grazie al super sconto del 43%.

Cuffie Sony WH-CH510, le più amate su Amazon

Non scopriamo di certo oggi che Sony è tra le aziende leader in fatto di apparecchiature audio. Ed è proprio per questo motivo che bisognerebbe approfittare dello sconto odierno del 43% su queste cuffie Bluetooth con una batteria pazzesca. Parliamo infatti di 35 ore di ascolto con un solo ciclo di ricarica. E se invece vai di fretta, con soli 10 minuti di carica puoi ascoltare musica per 90 minuti.

Il design di queste cuffie over-ear è compatto. I materiali utilizzati sono ovviamente di qualità per garantirti sicurezza a resistenza nel tempo. Ma non dimentichiamo un aspetto fondamentale: il comfort. Puoi utilizzare queste cuffie per ore, non risulteranno mai scomode, provare per credere.

Come anticipato poco sopra, le WH-CH510 sono compatibili sia con Siri che con Google Assistant. Un vantaggio non indifferente data la versatilità dei gli assistenti vocali di Apple e Google rispettivamente. Potrai così avviare chiamate, ascoltare messaggi, fare una ricerca sul web semplicemente utilizzando la tua voce. Per poi ascoltare il tutto, ovviamente, in cuffia.

Un altro vantaggio è rappresentato dai comandi analogici. Ne trovi tre e ti servono per gestire la riproduzione dei contenuti multimediali. Volume +/-, skip, pausa, accensione/spegnimento. Tutto a portata di dito.

