Cuffie bluetooth OPPO con bluetooth 5.2, cancellazione del rumore e controlli touch ad un PREZZO IMPERDIBILE

OPPO è un’azienda che negli ultimi anni ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’utenza e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 23% sulle cuffie bluetooth OPPO per un costo totale e finale di 24,90€.

Prezzo super accessibile: cuffie bluetooth OPPO al 23% di sconto

Le cuffie Bluetooth OPPO Enco Buds 2 offrono un’esperienza sonora eccezionale grazie al driver da 10mm placcato in titanio e all’innovativa struttura acustica. Questi elementi lavorano insieme per garantire una riproduzione del suono perfetta, con dettagli cristallini e nitidi e bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale.

Non solo le Enco Buds 2 offrono un suono di alta qualità, ma sono anche incredibilmente leggere, con un peso di soli 4g per auricolare, meno di un foglio di carta in formato A4. Questo le rende estremamente comode da indossare per lunghi periodi di tempo.

Grazie al potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo, le Enco Buds 2 assicurano chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi. Non sarà più necessario alzare la voce per farsi sentire o cercare luoghi silenziosi per godere di una conversazione nitida.

Con una batteria ampia, le Enco Buds 2 offrono un’autonomia sufficiente per una settimana di utilizzo medio, con fino a 28 ore di ascolto di musica e 16 ore di conversazione in chiamata. Questo permette agli utenti di godere della loro musica preferita o di gestire le proprie chiamate senza preoccuparsi della durata della batteria. Gli auricolari sono dotati di protezione IPX4, rendendoli adatti a qualsiasi situazione, che si tratti di una giornata sportiva o di un pomeriggio piovoso.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth OPPO vengono messe in sconto del 23% per essere poi vendute a 24,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.