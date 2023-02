Il 4G Cudy LT400 utilizza la tecnologia LTE 4G di ultima generazione per raggiungere velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload, permettendo di godere di giochi, streaming e molto altro con una velocità incredibile. Inoltre, con una velocità massima di 300 Mbps su 2,4 GHz, la connessione Wi-Fi è ulteriormente potenziata per offrire un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la sicurezza, il 4G Cudy LT400 è dotato di un client VPN PPTP/L2TP preinstallato che consente di stabilire facilmente una connessione al server PPTP/L2TP per trasportare tutti i dati e il traffico online, proteggendoli con la crittografia. Inoltre, la funzione di DNS dinamico per la gestione remota risolve il problema della modifica degli indirizzi IP residenziali, consentendo di assegnare un nome di dominio personalizzato al proprio indirizzo IP di casa che si aggiornerà automaticamente. Il router è anche compatibile con altri 20 provider DDNS.

Il 4G Cudy LT400 offre anche una flessibilità nella connessione con le sue porte WAN/LAN. La porta WAN/LAN può essere configurata come porta WAN o LAN, permettendo al router di lavorare in modalità LAN o WAN. In modalità LAN, LT400 è solo un normale router LTE 4G. Mentre in modalità WAN, LT400 può mantenere connessioni 4G e WAN contemporaneamente e fornire Internet preferibilmente da porte cablate per ridurre le tariffe dei dati mobili 4G.

L’installazione e la configurazione del 4G Cudy LT400 sono molto semplici. Basta inserire la scheda SIM nel router e digitare il PIN nella pagina di configurazione Web per iniziare a sfruttare una rete wireless stabile e veloce. Tuttavia, se si utilizzano alcuni nuovi operatori internet, potrebbe essere necessario configurare manualmente l’APN sulla pagina di gestione Web. Insomma, il 4G Cudy LT400 è un router affidabile e facile da utilizzare per chi cerca una soluzione senza compromessi per casa propria, e senza dover pagare un abbonamento al gestore telefonico. Lo acquisti in sconto su Amazon a meno di 50€ spedizioni incluse.