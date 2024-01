Cucina SANA E GUSTOSA con la Friggitrice ad aria Proscenic a PREZZO MAI VISTO

Inizia l’anno nuovo con un passo verso uno stile di vita più sano e conveniente! La Friggitrice ad Aria Proscenic T22 è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di 79,82€ , grazie a uno sconto del 19% .

Questo dispositivo rivoluzionario non è solo un elettrodomestico; è il tuo nuovo alleato in cucina per preparare piatti deliziosi, sani e con meno olio. Non perdere l’opportunità di trasformare il modo in cui cucini e di goderti i tuoi cibi preferiti con meno sensi di colpa e più gusto!

Friggitrice ad Aria Proscenic T22: funzionalità e modalità di utilizzo

La Friggitrice ad Aria Proscenic T22 vanta una serie di specifiche tecniche che la rendono un must-have in ogni cucina moderna.

Con una capacità di 5 litri , è perfetta per preparare pasti per tutta la famiglia o per gli ospiti. La tecnologia di cottura ad aria circola aria calda intorno al cibo, risultando in piatti croccanti all’esterno e teneri all’interno, con fino all’85% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale.

Il pannello di controllo touchscreen intuitivo e l’app ProscenicHome ti offrono 11 programmi preimpostati per una varietà di piatti, dalla carne al pesce, dalle verdure ai dolci. Puoi anche personalizzare e salvare le tue ricette preferite per una comodità ancora maggiore. Inoltre, la funzione di preriscaldamento migliora la consistenza e il sapore dei tuoi cibi, mentre la tecnologia di spegnimento automatico garantisce sicurezza e risparmio energetico.

La pulizia è altrettanto semplice, grazie al cestello e alla griglia antiaderenti e rimovibili che sono lavabili in lavastoviglie. E con il suo design elegante e compatto, la Proscenic T22 aggiunge un tocco di stile alla tua cucina senza occupare troppo spazio.

La Friggitrice ad Aria Proscenic T22 a soli 79,82€ su Amazon è un’opportunità da non perdere per chiunque desideri unire gusto, salute e praticità in cucina. Approfitta del 19% di sconto per fare un investimento intelligente nel tuo benessere e nel tuo piacere culinario. Con Proscenic T22, ogni pasto diventa un’occasione per deliziare il palato e prendersi cura di sé!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.