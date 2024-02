Crollano i muri con il ripetitore WiFi TP-Link a 16,49€ su Amazon

Un ripetitore WiFi è un dispositivo che potenzia la copertura della rete all’interno di un’abitazione o un ufficio e oggi, l’extender TP-Link viene messo in sconto del 18% e viene venduto a soli 16,49€.

Ripetitore WiFi ad un prezzo ridicolo

Il range extender TP-Link TL-WA850RE offre una soluzione affidabile per estendere la copertura della rete wireless a casa o in ufficio. Con velocità di trasmissione fino a 300 Mbps sulla frequenza 2.4 GHz, è ideale per attività come lo streaming video e il gaming online. La sua installazione a muro lo rende estremamente pratico, richiedendo solo la presenza di una presa elettrica.

Dotato di una porta LAN, il TL-WA850RE consente la connessione di dispositivi Ethernet come Smart TV e decoder, trasformandolo efficacemente in un adattatore. Grazie al tasto WPS, l’associazione con l’access point o il router sorgente è semplice e veloce, mentre il LED indicatore mostra il livello del segnale ricevuto, aiutando a determinare il miglior posizionamento del dispositivo.

La gestione dei profili consente una maggiore portabilità, poiché il range extender può memorizzare le reti wireless a cui è stato precedentemente associato. Inoltre, la modalità Pairing semplifica l’associazione di qualsiasi dispositivo wireless alla rete con una semplice pressione del tasto.

Questo ripetitore WiFi TP-Link, dunque, offre un ottimo potenziamento della rete Wi-Fi, con facilità di installazione, versatilità e prestazioni affidabili, garantendo una connessione stabile e veloce in tutte le aree della casa o dell’ufficio.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 18% sul ripetitore WiFi TP-Link che viene venduto al prezzo totale di 16,49€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.