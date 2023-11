CROLLA il prezzo per Samsung Crystal UHD da 55 pollici: scoprilo per il Black Friday!

Se stai cercando un’esperienza visiva di alta qualità per la tua casa, non cercare oltre! Il Samsung Crystal UHD da 55″ è ora disponibile su Amazon a soli 399€, con uno sconto del 11%. Questa è l’opportunità perfetta per portare a casa uno dei televisori più avanzati e apprezzati del momento, a un prezzo davvero conveniente.

Questo TV Samsung offre un’esperienza di visione straordinaria grazie al suo display Crystal UHD da 55 pollici. Potrai godere di immagini nitide, colori vivaci e dettagli eccezionali, sia che tu stia guardando film, serie TV o semplicemente navigando su Internet.

La tecnologia Crystal UHD offre una risoluzione 4K Ultra HD che porta la qualità dell’immagine a un livello superiore. Ogni dettaglio sarà reso in modo impeccabile, offrendo un’esperienza cinematografica nel comfort della tua casa.

La funzione di upscaling intelligente trasforma automaticamente i contenuti con risoluzione inferiore in immagini più chiare e definite, garantendo che tutto ciò che guardi abbia un aspetto straordinario.

Questo TV è anche dotato di Smart TV integrata, che ti consente di accedere a una vasta gamma di app e servizi, come Netflix, Disney+, YouTube e molto altro ancora. Inoltre, grazie all’assistente vocale Bixby, puoi controllare il TV con semplici comandi vocali.

La connettività è un punto di forza di questo TV, grazie alle numerose porte HDMI e USB, oltre alla connessione Bluetooth. Potrai collegare facilmente dispositivi come console di gioco, lettori Blu-ray e altoparlanti Bluetooth.

Agisci subito e trasforma la tua sala in un centro di intrattenimento di alta qualità. Non perdere questa occasione di portare a casa il TV Samsung Crystal UHD da 55″ a un prezzo così conveniente!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.