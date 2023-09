CROLLA il prezzo per la Tastiera da Gaming Logitech: ottienila al 19%

Sei un appassionato di gaming e stai cercando la tastiera perfetta per migliorare la tua esperienza di gioco? Non cercare oltre! Amazon ha lanciato una fantastica offerta sulla Logitech Tastiera Gaming Meccanica Wireless. Originariamente prezzata a 209,90€, ora puoi averla a soli 169,99€, con uno sconto del 19%. Una vera e propria occasione da non perdere!

La Logitech G915 LIGHTSPEED non è una semplice tastiera gaming, ma un vero e proprio gioiello tecnologico. Ecco alcune delle sue specifiche più importanti:

Wireless LIGHTSPEED: Una soluzione wireless di livello professionale che offre prestazioni ultraveloci con una frequenza di aggiornamento di 1 ms. Dimentica i cavi e goditi una connessione impeccabile.

LIGHTSYNC RGB: Personalizza ogni tasto con oltre 16.8 milioni di colori grazie al software Logitech G HUB. Crea animazioni personalizzate e sincronizza l'illuminazione con i contenuti di gioco e intrattenimento.

Switch Meccanici a Profilo Ribassato: Questi nuovi switch offrono la velocità e l’accuratezza di uno switch meccanico tradizionale, ma con metà dell’altezza. Ideali per chi cerca reattività e comfort.

Costruzione in Lega AL-MG: Realizzata in lega di alluminio di livello aeronautico, questa tastiera combina un design sottile con robustezza e resistenza.

Realizzata in lega di alluminio di livello aeronautico, questa tastiera combina un design sottile con robustezza e resistenza. Durata della Batteria: Con una singola carica, puoi goderti fino a 30 ore di gioco. E se la batteria si sta esaurendo? Nessun problema, con una ricarica rapida di sole 3 ore, sei pronto per tornare in azione.

Se sei un gamer serio o semplicemente desideri migliorare la tua postazione di gioco, questa è l’opportunità che stavi aspettando. La Logitech G915 LIGHTSPEED è una delle tastiere gaming più avanzate sul mercato, e con uno sconto del 19%, è un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Clicca ora e aggiungi questa meraviglia tecnologica al tuo carrello! Non rimarrai deluso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.