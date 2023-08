CROLLA il prezzo: Motorola moto e32s costa appena 100€ ed è PERFETTO

Se stai cercando uno smartphone affidabile e performante a un prezzo conveniente, abbiamo una proposta imperdibile per te! Il Motorola moto e32 è attualmente in offerta su Amazon a soli 108,40€, con uno sconto incredibile del 40%!

Il Motorola moto e32 offre un’esperienza mobile completa con prestazioni elevate, un design elegante e una gamma di funzionalità avanzate. Che tu sia un amante della fotografia, un appassionato di gaming o un utente che desidera un dispositivo affidabile per le attività quotidiane, il moto e32 si adatta perfettamente alle tue esigenze.

Ecco le specifiche tecniche principali del Motorola moto e32:

Display HD+ da 6,5 pollici : goditi immagini chiare e dettagliate su un ampio schermo con una risoluzione di 1600×720 pixel.

: goditi immagini chiare e dettagliate su un ampio schermo con una risoluzione di 1600×720 pixel. Processore octa-core : il potente processore ti offre prestazioni fluide e veloci per multitasking, gaming e streaming senza intoppi.

: il potente processore ti offre prestazioni fluide e veloci per multitasking, gaming e streaming senza intoppi. Fotocamera principale da 13 MP : scatta foto vivide e nitide con la fotocamera posteriore e cattura momenti indimenticabili.

: scatta foto vivide e nitide con la fotocamera posteriore e cattura momenti indimenticabili. Fotocamera frontale da 5 MP : realizza selfie impeccabili e partecipa a videochiamate con chiarezza e precisione.

: realizza selfie impeccabili e partecipa a videochiamate con chiarezza e precisione. Batteria di lunga durata : la batteria da 5000 mAh ti permette di utilizzare il telefono per lunghe giornate senza doverti preoccupare di rimanere senza energia.

: la batteria da 5000 mAh ti permette di utilizzare il telefono per lunghe giornate senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Sensore di impronte digitali: proteggi il tuo telefono e accedi in modo sicuro e veloce tramite il sensore di impronte digitali posizionato sul retro del dispositivo.

Il Motorola moto e32 è progettato per offrire prestazioni fluide e una grande autonomia, permettendoti di goderti appieno tutte le funzionalità senza doverti preoccupare di batteria o lag. Sii veloce e prendi subito il tuo Motorola moto e32 su Amazon prima che l’offerta scada. Ricorda che quest’offerta è valida solo per un periodo limitato, quindi non perdere tempo!

A soli 108,40€ su Amazon, con uno sconto del 40%, il Motorola moto e32 rappresenta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non lasciarti sfuggire questa occasione per acquistare uno smartphone performante a un prezzo eccezionale.

