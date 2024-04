CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi Note 13 con la doppia promo di eBay: RISPARMIA 145€

Il Redmi Note 13 si presenta come uno smartphone Android di fascia media, ma dalle prestazioni di imaging notevoli, adatto anche agli utenti più esigenti. La sua caratteristica più sorprendente è il display Touchscreen da 6.67 pollici, che offre una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, posizionando questo Redmi in cima alla sua categoria.

Dotato di connettività 4G, Wi-fi e GPS, il Redmi Note 13 offre un’esperienza di navigazione in internet eccellente. Sul versante multimediale, questo dispositivo non delude, grazie alla sua fotocamera da 108 megapixel.

Con questo dispositivo è possibile catturare foto di alta qualità con una risoluzione fino a 11547 x 8660 pixel e di registrare video in FullHD a 1920 x 1080 pixel. Lo spessore contenuto di 7.6mm conferisce al Redmi Note 13 un aspetto ancora più elegante e sottile.

Con un focus particolare sull’imaging e una risoluzione straordinaria, il Redmi Note 13 si distingue dalla concorrenza e si presenta come una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e performante per la fotografia e la registrazione video. Con un design accattivante e funzionalità complete, il Redmi Note 13 si conferma come un’opzione interessante nel panorama degli smartphone di fascia media.

Su eBay, oggi, è disponibile e presente una doppia promozione sullo Xiaomi Redmi Note 13: 45% al quale vanno sommati 10€ con il coupon PSPRAPR24 per un costo finale di 155€. Approfittane subito!