CROLLA il prezzo dello Xiaomi Redmi 13C: mega sconto attivo su Amazon

Xiaomi è un’azienda ormai leader nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, lo Xiaomi Redmi 13C viene scontato del 28% per essere venduto al costo totale e finale di 115,90€.

Il Redmi 13C si distingue come uno smartphone che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Dal punto di vista del design, presenta una struttura semplice e minimalista con un resistente corpo in plastica disponibile in diverse colorazioni. Il display da 6,74 pollici, offre una risoluzione HD+ con un refresh rate a 60Hz, garantendo una buona luminosità e visibilità anche in condizioni di luce diretta.

Le prestazioni sono affidate al processore octa-core MediaTek Helio G85, che assicura un’esperienza fluida nelle attività quotidiane come la navigazione web e l’utilizzo di app di social media. Disponibile con 4GB o 8GB di RAM e 64GB o 128GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1TB, il Redmi 13C offre spazio sufficiente per archiviare foto, video e altre applicazioni.

Per quanto riguarda le fotocamere, il dispositivo vanta una configurazione posteriore tripla, composta da un sensore principale da 50MP, un sensore macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP, garantendo la cattura di foto dettagliate e ritratti sfocati. La fotocamera anteriore da 8MP è ideale per selfie e videochiamate.

La batteria da 5.000mAh assicura un’autonomia di lunga durata, supportata dalla ricarica rapida da 18W che consente di ricaricare rapidamente il dispositivo. Sul fronte del software, il Redmi 13C è dotato di Android 13 con l’interfaccia MIUI 14 di Xiaomi, offrendo una varietà di funzionalità di personalizzazione e app preinstallate.

