CROLLA IL PREZZO dello Xiaomi Redmi 12 con la DOPPIA PROMO di eBay

Xiaomi è un’azienda leader nell’ambito della produzione di prodotto tecnologici e oggi, su eBay, è presente un doppio sconto sullo Xiaomi Redmi 12 che viene scontato del 38% al quale vanno aggiunti 5€ con il coupon PSPRFEB24 per un costo finale di 138€.

Doppio sconto maxi sullo Xiaomi Redmi 12

Il Redmi 12 si pone come uno smartphone Android di fascia media superiore, offrendo un’esperienza di imaging e multimediale di alto livello. Il suo display Touchscreen da 6.79 pollici con una risoluzione di 2460 x 1080 pixel offre una visione nitida e dettagliata, rendendolo ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web.

Dotato di modulo LTE 4G, il Redmi 12 assicura un trasferimento dati veloce e una navigazione in internet eccellente, mentre la connettività Wi-fi e il GPS garantiscono una connessione stabile e affidabile in qualsiasi situazione.

Il punto forte del Redmi 12 risiede nella sua fotocamera da ben 50 megapixel, che consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165 x 6124 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in fullHD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, assicurando risultati chiari e dettagliati anche durante la ripresa di video.

Con uno spessore di soli 8.2mm, il Redmi 12 si presenta come un dispositivo compatto e maneggevole, che si adatta comodamente alla mano. Questo lo rende non solo esteticamente gradevole, ma anche pratico e comodo da utilizzare. Il Redmi 12, dunque, si distingue per le sue caratteristiche avanzate e il suo ottimo rapporto qualità-prezzo, offrendo una combinazione di prestazioni elevate e funzionalità multimediali di alto livello in un design elegante e compatto.

