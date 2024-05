CROLLA IL PREZZO dell'Honor 90 con il doppio sconto attivo su eBay

L’Honor 90 è un’autentica meraviglia tecnologica nel mondo degli smartphone Android. Con un display eccezionale da 6.7 pollici e una risoluzione straordinaria di 2664 x 1200 pixel, offre un’esperienza visiva senza paragoni. Ma le sue qualità non si fermano qui.

Grazie al modulo 5G, questo dispositivo si distingue per la sua connettività rapida e affidabile, consentendo un trasferimento dati fluido e una navigazione Internet impeccabile. Non c’è dubbio che l’Honor 90 sia all’avanguardia nella tecnologia mobile. Quando si tratta di multimedialità, l’Honor 90 non ha rivali.

La sua fotocamera da 200 megapixel solleva l’asticella della fotografia mobile, consentendo di catturare immagini di una nitidezza e dettaglio senza precedenti, con una risoluzione impressionante di 16330 x 12247 pixel. E non finisce qui: la capacità di registrare video in 4K a una risoluzione di 3840 x 2160 pixel offre un’esperienza cinematografica direttamente dal palmo della mano.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con uno spessore di soli 7.8mm, l’Honor 90 combina la potenza con un design elegante e sottile, conferendo al dispositivo un aspetto e una sensazione di lusso. Honor 90 è uno smartphone che unisce prestazioni eccezionali, connettività avanzata e capacità multimediali straordinarie in un unico dispositivo.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto doppio sull’Honor 90: 12% al quale vanno sommati 15€ con il coupon PSPRMAY24 per un costo completo di 319,90€.