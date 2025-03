Crolla il prezzo delle Apple AirPods Pro 2: offerta in scadenza su Amazon

Oggi su Amazon trovi una promozione eccezionale sugli auricolari più innovativi in circolazione! Parliamo delle Apple AirPods Pro 2, al momento disponibili a soli 229 euro con un mega sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Apple AirPods Pro 2: esperienza sonora immersiva e comfort al top

Le Apple AirPods Pro 2 sono auricolari di ultimissima generazione che vantano il nuovo chip H2 progettato da Apple con un driver a bassa distorsione che regala un’esperienza sonora più immersiva che mai con alti cristallini e bassi sempre profondi.

Si contraddistinguono dalle altre cuffie sul mercato per la loro funzionalità di rilevamento dinamico della posizione della testa che ti immergono in un’esperienza d’ascolto tridimensionale. Alcuni brani, programmi TV e film sono disponibili anche con audio Dolby Atmos così da godere dei tuoi contenuti preferiti come se fossi al cinema.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice grazie al controllo touch con il quale puoi gestire i contenuti audio semplicemente sfiorando, toccando e tenendo premuto lo stelo. Inoltre, sfruttado le interazioni con Siri, quando ti chiede se vuoi ascoltare un messaggio, rispondere a una chiamata o gestire delle notifiche, puoi annuire o scuotere la testa per dire sì o no.

