CROLLA IL PREZZO dell'Apple Watch SE su Amazon: scontatissimo!

L’Apple Watch SE è un’opzione versatile e stilosa per gli adulti unisex e i giovani unisex che cercano un orologio intelligente con prestazioni eccezionali. Disponibile nello stile Sport Loop e nel colore Mezzanotte, ha un elegante design con cassa in tre colori e retro della cassa in tinta, realizzato con un processo che riduce l’impatto ambientale. Con la sua resistenza all’acqua fino a 50 metri, è perfetto per l’uso quotidiano e per l’allenamento anche in ambiente acquatico.

Questo modello offre un monitoraggio completo della salute e della sicurezza con funzionalità come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento di cadute e incidenti, e la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite SOS.

Grazie al display Retina LTPO OLED, offre una visualizzazione chiara e vivida delle informazioni, mentre la tecnologia di connettività Wi-Fi 4 e Bluetooth 5.3 garantisce una connessione affidabile e veloce.

Apple Watch SE è semplicemente compatibile con i dispositivi e i servizi Apple, permettendo di sbloccare automaticamente il Mac, trovare facilmente i dispositivi smarriti e pagare con Apple Pay. È anche un compagno di fitness eccezionale, con l’app Allenamento che offre monitoraggio avanzato delle attività sportive. Inoltre, Apple Watch SE è personalizzabile con una vasta gamma di cinturini in diversi stili, materiali e colori.

Su Amazon è presente uno sconto del 24% sull’Apple Watch SE per un prezzo totale e finale di 219,90€.