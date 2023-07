CROLLA IL PREZZO dell'Apple iPad 2022: ancora per POCHE ORE

Se stai cercando un tablet di alta qualità per soddisfare le tue esigenze di lavoro, studio o intrattenimento, abbiamo quello che fa per te! Ad oggi l’Apple 2022 iPad da 10,9″ è disponibile su Amazon con uno sconto del 10% quindi a soli 528,99 euro.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

Apple 2022 iPad da 10,9″: caratteristiche e funzionalità

L’iPad è uno dei dispositivi più potenti e versatili sul mercato e l’Apple 2022 iPad da 10,9″ non fa eccezione grazie alle sue caratteristiche tecniche.

Ecco le specifiche più importanti:

Schermo Retina da 10,9″: L’iPad è dotato di un luminoso display Retina da 10,9 pollici con una risoluzione nitida e colori vivaci, perfetto per guardare film, giocare e lavorare su creativi progetti.

Chip A14 Bionic con Neural Engine: Questo potente chip offre prestazioni elevate e velocità senza compromessi, consentendo di eseguire e giochi impegnativi in ​​modo fluido e senza intoppi.

Connettività avanzata: L’iPad è dotato di connettività Wi-Fi veloce e affidabile, che ti permette di navigare su internet, scaricare contenuti e partecipare a videochiamate senza problemi.

Compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard: L’iPad supporta l’Apple Pencil di seconda generazione, che ti consente di prendere appunti, disegnare e annotare con precisione. Inoltre, puoi abbinare l’iPad alla Magic Keyboard per una comoda esperienza di scrittura e utilizzo come un vero laptop.

Fotocamera di alta qualità: La fotocamera posteriore da 12 MP cattura foto e video nitidi e dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 7 MP è perfetta per selfie e videochiamate di alta qualità.

Batteria a lunga durata: L’iPad è dotato di una batteria che ti permette di utilizzare il dispositivo per diverse ore senza doverlo ricaricare frequentemente.

L’Apple 2022 iPad da 10,9″ rappresenta un’opportunità unica per portare a casa un tablet di alta qualità a un prezzo scontato. Con uno sconto del 10% su Amazon, il prezzo del prodotto è di soli 528,99€. Se sei alla ricerca di un dispositivo versatile, potente e affidabile per le tue attività quotidiane, non lasciarti sfuggire questa offerta straordinaria!

