CROLLA IL PREZZO del Samsung Galaxy A05s: il top degli entry level

Samsung è ancora protagonista nella giornata di oggi per quanto riguarda le offerte di Amazon: il suo Galaxy A05s viene messo in super sconto del 36% per un costo finale e totale di 113,90€.

Sconto super per il Samsung Galaxy A05s

Immergiti nell’ampio display del Galaxy A05s e scopri una definizione straordinaria. Con il display FHD+ da 6,7 pollici, i tuoi contenuti e giochi diventeranno ancora più immersivi, offrendo immagini vivide e fluide. La tripla fotocamera del Galaxy A05s è progettata per catturare ogni momento con dettagli eccezionali.

La fotocamera grandangolare da 50 MP ti permette di scattare foto mozzafiato, mentre la fotocamera macro da 2 MP è perfetta per catturare i dettagli più minuti. La fotocamera di profondità da 2 MP aggiunge un effetto bokeh naturale ai tuoi ritratti, rendendo i tuoi soggetti ancora più distinti dallo sfondo. Inoltre, la fotocamera anteriore da 13 MP garantisce selfie imperdibili, perfetti per i tuoi social.

Le prestazioni del Galaxy A05s sono straordinarie grazie al potente processore Snapdragon 680. Che tu stia giocando, visualizzando video o condividendo contenuti sui social, tutto sarà fluido e senza interruzioni. Questo dispositivo è progettato per affrontare ogni tua esigenza digitale con facilità.

Per quanto riguarda la sicurezza, il Galaxy A05s è dotato di un lettore di impronte digitali laterale che garantisce una protezione a 360°. Inoltre, il jack da 3,5 mm è pronto ad accogliere i tuoi auricolari, permettendoti di ascoltare tutti i tuoi brani preferiti senza compromessi. La batteria a lunga durata da 5.000 mAh ti offre più tempo per lo streaming, la condivisione, il gaming e tutte le tue attività preferite.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A05s viene messo in sconto del 36% per un costo completo di 113,90€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.