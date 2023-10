SOLO 10 EURO per il Mouse wireless HP: POCHISSIMI a disposizione

Hai bisogno di un mouse wireless di alta qualità ma non vuoi spendere un capitale? Oggi è il tuo giorno fortunato! L’ HP – PC Mouse X200 Wireless è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 35% , al prezzo eccezionale di soli 10,99€.

Questa è un’opportunità da non perdere per migliorare la tua esperienza informatica con un mouse affidabile, comodo e conveniente!

HP – PC Mouse X200 Wireless: Specifiche tecniche per un controllo preciso

L’HP X200 è progettato per offrire un controllo preciso e una connettività wireless affidabile.

Con una sensibilità di 1200 DPI , puoi navigare sullo schermo con precisione e rapidità. Questo mouse è perfetto per il lavoro, la navigazione web e il gaming leggero.

La tecnologia wireless avanzata consente una connessione senza intoppi al tuo computer, evitando fastidiosi cavi che si aggrovigliano. Basta collegare il ricevitore USB incluso e sei pronto per iniziare a utilizzare il mouse. La portata wireless di 10 metri ti offre la flessibilità di applicazioni diverse.

L’HP X200 è progettato con l’ergonomia in mente. La sua forma ambidestra si adatta comodamente alla mano destra o sinistra, garantendo un utilizzo senza fatica anche per lunghe sessioni di lavoro. I principali pulsanti sono progettati per resistere a oltre 3 milioni di clic , assicurando una lunga durata.

Questa è un’opportunità unica per ottenere un mouse wireless di alta qualità a un prezzo straordinario. L’HP – PC Mouse X200 Wireless oggi è disponibile a soli 10,99€ su Amazon, con uno sconto del 35%. È il momento perfetto per sostituire il tuo vecchio mouse o ottenerne uno di riserva per il tuo laptop. Non lasciare che questa offerta sfugga di mano e goditi una migliore esperienza informatica a un prezzo incredibile!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.