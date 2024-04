CROLLA IL PREZZO del Motorola G84: occasione super su eBay

Il Motorola G84 si presenta come uno smartphone Android avanzato e completo sotto tutti i punti di vista, caratterizzato da alcune eccellenze che lo distinguono sul mercato. Dotato di un ampio display da 6.5 pollici e una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, offre un’esperienza visiva ricca di dettagli e colori vibranti.

Le funzionalità offerte da questo Motorola G84 sono all’avanguardia, a partire dal modulo 5G che garantisce un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, consentendo agli utenti di godere di una connettività rapida e affidabile.

Particolarmente apprezzata è la multimedialità di questo dispositivo, grazie alla fotocamera da 50 megapixel che consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione fino a 8165 x 6124 pixel e di registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Questa fotocamera si distingue per la sua capacità di catturare dettagli nitidi e colori vividi, offrendo risultati sorprendenti in ogni situazione di scatto.

Nonostante le sue potenti funzionalità, il Motorola G84 si contraddistingue anche per il suo design elegante e sottile, con uno spessore di soli 7.6mm che lo rende comodo da tenere in mano e ancora più spettacolare. Motorola G84 si conferma come una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone completo e performante

Su eBay, oggi, è presente ed è disponibile uno sconto in formato XL del 35% sul Motorola G84 che viene venduto al prezzo finale di 194,50€. Approfittane subito!