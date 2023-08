CROLLA IL PREZZO del Monitor LG da 24": offerta LIMITATISSIMA, corri su Amazon!

Amazon ha lancaito un’offerta speciale sul Monitor LG Full HD da 24 pollici! Adesso puoi acquistarlo a soli 119,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. È il momento giusto di migliorare la tua esperienza di visualizzazione con uno dei migliori monitor sul mercato!

Monitor LG Full HD da 24 pollici: esperienza video immersiva a prezzo mini

Il Monitor LG 24ML60SP è dotato di una risoluzione Full HD da 1920×1080 pixel, che ti garantirà un’immagine dettagliata e nitida in ogni situazione.

Grazie alla tecnologia LED IPS, potrai godere di una visione perfetta da qualsiasi angolazione, senza perdere dettagli o contrasti. Inoltre, la velocità di risposta di soli 1ms e la tecnologia AMD FreeSync a 75Hz renderanno ogni gioco o video fluido e senza interruzioni.

Ma non è tutto: il Monitor LG 24ML60SP è anche dotato di un sistema audio stereo integrato da 10W, che ti permetterà di godere di un’esperienza multimediale completa e coinvolgente. Potrai collegare il tuo computer o qualsiasi altro dispositivo tramite le porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA o AUX, in modo da poter utilizzare il tuo monitor in qualsiasi situazione.

Il display è anche dotato di una superficie antiriflesso e della tecnologia Flicker Safe, che riduce l’affaticamento degli occhi anche dopo lunghe ore di utilizzo. Il design elegante e moderno, con finiture in bianco, si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro o di gioco.

Grazie alla risoluzione Full HD, alla tecnologia LED IPS e alla velocità di risposta di soli 1ms, potrai godere di un’immagine perfetta e fluida in ogni situazione. Ad oggi il Monitor LG da 24 pollici è disponibile su Amazon a soli 119,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale. Migliora la tua esperienza di visualizzazione sfruttando questo monitor di alta qualità, dotato di tutte le funzionalità necessarie per il tuo lavoro o il tuo svago!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.