Tra le aziende leader in fatto di apparecchiature audio c’è anche Creative. Da diversi anni ormai si è lanciata anche nel mercato degli auricolari wireless e proprio di questo voglio parlarti. I suoi Outlier Pro – con certificazione IPX5 e cancellazione del rumore ibrida – sono acquistabili su Amazon a soli 59,99 euro grazie al Coupon che si traduce in un risparmio di 20 euro.

Gli auricolari Bluetooth di Creative, come anticipato poco sopra, supportano la cancellazione attiva del rumore ibrida: i microfoni feedforward e feedback presenti in ciascun auricolari consentono un adattamento attivo che si traduce nella soppressione dei rumori ambientali. Se invece vuoi sentire cosa succede intorno a te, passa alla Modalità Ambiente.

L’autonomia è mostruosa, parliamo infatti di 15 ore circa per carica e 60 ore in totale considerando anche la custodia di ricarica. Questa è anche abilitata alla ricarica wireless ed è compatibile con lo standard Qi, quindi puoi ricaricarla posizionandola su qualsiasi tappetino di ricarica oppure tramite il cavo USB-C che trovi all’interno della confezione.

In termini di prestazioni e qualità dell’audio non si scherza, stiamo parlando di un prodotto Creative dopotutto. Con tre microfoni su ciascun auricolare, gli Outlier Pro garantiscono una risposta vocale incredibilmente chiara. E poi puoi anche i comandi dell’assistente smart del tuo smartphone: ti basta toccare tre volte l’auricolare sinistro per attivare l’assistente.

C’è altro da aggiungere? Beh certo: connettività Bluetooth 5.2, driver in Bio-cellulosa da 6mm, codec audio AAC e SBC e resistenza all’acqua e al sudore (certificazione IPX5).

📢 Ricorda che per ottenere lo sconto di 20 euro, e dunque pagare gli auricolari Creative solo 59,99 euro, devi spuntare la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.